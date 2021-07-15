Счетная палата оценила расходы на развитие культуры в России

Президентский проект «Культура» привел к началу повсеместной модернизации объектов культурной сферы, но для расходов ВВП на эту область все еще не близка к целевой. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

«В Стратегии государственной культурной политики отмечено, что к 2030 году доля расходов на культуру в ВВП должна составлять 1,4%. По факту лучший результат у нас был 0,64% в 2019 году, в прошлом году — 0,62%», — отмечено в публикации.

С 2013 по 2020 годы расходы бюджета на культуру в России выросли в 1,6 раза. Финансирование из федерального бюджета — на 52%, а из региональных — на 65%.

Сейчас россияне обеспечены учреждениями культуры на 71%. Однако по отдельным регионам цифры по-прежнему сильно разнятся. Аудиторы указали, что в муниципалитетах остро не хватает специалистов. В основном, это связано с низкой оплатой труда.

В связи с этим Минкультуры разработало новую программу «Земский работник культуры». Она будет направлена на то, чтобы привлекать сотрудников в сельскую местность на работу. По предварительным данным, единоразовая выплата на Дальнем Востоке составит два миллиона рублей, а в других регионах — один миллион.

Ранее подобная программа была запущена для работников образовательной сферы. Квалифицированных педагогов привлекают в малые города и в села. Заявки на участие в программе «Земский учитель» 14 января начали принимать в Подмосковье.