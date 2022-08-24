Столичные власти были готовы полностью заместить McDonald’s российским общепитом. Администрация получила множество заявок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передал телеканал ТВЦ.

«Такие как McDonald’s, ну тоже известная история, мы готовы были вообще их заместить нашим общепитом, сегодня у нас порядка 200 заявок, по 200 точек общепита, которые реализуются с нашей помощью параллельно», — пояснил он.

Москва пережила уход сети ресторанов быстрого питания, подытожил Собянин. В марте стало известно о приостановке деятельности McDonald’s в России. Компании пришлось закрыть свои рестораны. Позднее руководство приняло решение покинуть российский рынок.

В итоге бизнес продали Александру Говору, генеральным директором стал Олег Пароев. Теперь McDonald’s называется «Вкусно — и точка». Обновленные точки быстрого питания открылись в Москве в середине июня. Одновременно рестораны стали открывать свои двери для посетителей в Московской области.