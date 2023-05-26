Деньги 26 мая 2023, 09:35 Меньше выгорания и денег. Работодатели России одобрили четырехдневку, но решили повременить «Известия»: 81% работодателей одобрили четырехдневную рабочую неделю, но вводить не стали РИА «Новости»

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Российские работодатели отнеслись к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю оптимистично, но пока не согласились ее вводить. По их мнению, это приведет не только к росту производительности труда, но и сокращению зарплат. Результаты опроса hh.ru опубликовали «Известия».

Сокращение рабочей недели до четырех дней одобрил 81% работодателей, в основном — представители крупного бизнеса. Только 4% готовы воплотить идею в ближайшие три года, еще 1% фирм со штатом менее 50 и более трех тысяч сотрудников уже сделали это. В качестве плюсов участники опроса назвали повышение производительности труда и снижение выгорания, минусов — сокращение зарплатного фонда и бюрократические проблемы.

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«Бизнес, как и вся экономика, продолжает находиться под воздействием глубоких трансформационных процессов. <…> Компании пока не готовы к еще одному фактору возможной напряженности», — сказала главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина предупредила, что если рабочую неделю сократят, предприятиям придется нанимать дополнительных специалистов для поддержания бесперебойной работы. В остальном четырехдневка, по ее мнению, хорошо повлияет на развитие бизнеса, ведь отдохнувшие сотрудники станут лучше работать.

Эксперимент по переходу на сокращенную неделю запустили в городе Валенсия. С 10 апреля по 7 мая испанцы трудились по 32 часа.