10 апреля 2023, 21:43
Эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели впервые в мире стартует в Валенсии
Горсовет Валенсии начал эксперимент по введению четырехдневной 32-часовой рабочей недели
Городской совет Валенсии с 10 апреля начал эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели продолжительностью 32 часа. Эксперимент проходит впервые в мире, он продлится один месяц, по 7 мая, сообщил телеканал Antena 3.
Соглашение о проведении теста достигли путем переговоров с заинтересованными секторами, включая профсоюзы, различные компании и учреждения. Эксперимент, в частности, направят на изучение влияния укороченной недели на благополучие людей, жизнь города, экономику и окружающую среду.
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Программу организовали еще и благодаря тому, что на три понедельника текущего месяца пришлись государственные праздники, а один из январских перенесли на апрель.
Например, 10 апреля отмечается пасхальный понедельник, 17 апреля — день главного покровителя Валенсии Святого Викентия Феррера. На 24 апреля перенесли праздник за 22 января — еще одного покровителя города — Святого Викентия Мученика, а 1 мая отмечается День труда.
Результаты эксперимента власти обещают представить в июле в инновационном центре Лас Навес при городском совете.
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