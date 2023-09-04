Деньги 04 сентября 2023, 08:10 McDonald’s планировала вернуться в Россию Владелец «Вкусно — и точка» Говор: McDonald’s планировала вернуться в Россию piqsels

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Американская компания McDonald’s, которая продала российский бизнес, хотела вернуться в страну при изменении ситуации. Такое заявление сделал владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор в интервью ТАСС.

«Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — сказал он.

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По его словам, он обещал американским предпринимателям, что за ними будет контрольный пакет акций в российской сети. Свое обещание Говор сдержал. Бизнесмен отметил, что в рамках соглашения есть опция возвращения в Россию бизнеса McDonald’s.

«Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи», — добавил Говор.

Он выразил сомнение, что McDonald’s возвратится в страну в прежнем формате. Однако если же американская корпорация вернется, то мастер-франчайзи выдадут именно предпринимателю, заверил он.

McDonald’s после начала российской спецоперации на Украине в 2022-м ушла с российского рынка, а бизнес продала Говору. Его компания открыла сеть «Вкусно — и точка», которая пришла на смену американскому ресторану быстрого питания.