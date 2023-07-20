Мир 20 июля 2023, 18:38 McDonald’s выплатит посетителю почти миллион долларов после ожога CBS News: McDonald’s выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога наггетсом Unsplash

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Известная американская сеть ресторанов McDonald’s выплатит 800 тысяч долларов семье юной посетительницы, получившей ожог второй степени из-за слишком горячего наггетса. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Решение вынесли присяжные во Флориде. ЧП произошло в закусочной Tamarac в 2019 году. Мама четырехлетней девочки заказала пачку наггетсов и передала их ребенку на заднем сиденье автомобиля.

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Один из них выпал и застрял между ногой девочки и автомобильным креслом. В итоге ребенок получил ожог, а на бедре у него остался шрам.

«Присяжные присудили семье пострадавшей 800 тысяч долларов за потерю способности радоваться жизни, неудобства, душевные муки, увечья и страдания», — сообщил источник.

В сумму входят 400 тысяч долларов за полученные травмы, а остальные 400 тысяч включают в себя ущерб, который девочка испытает в будущем.

При этом семья девочки выдвинула исковое требование на 15 миллионов долларов, но мама ребенка осталась довольна вынесенным решением суда.