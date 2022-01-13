Матвиенко заявила, что индексация пенсий справедлива для пострадавших от скачка цен

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет оформлена уже с 1 января 2022 года. Независимо от даты принятия закона о ней. Она особенно нужна пенсионерам, которые пострадали от скачка цен.

«Это хорошая, справедливая мера, потому что именно пенсионеры в первую очередь серьезно пострадали материально из-за скачка цен в прошлом году, особенно на продовольствие», — привел слова политика ТАСС.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей, а общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 миллиардов рублей.

Пенсия в среднем по России может вырасти на 1400 рублей после индексации — такой прогноз дала зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова. Она напомнила, что пенсии с 1 января уже повысили на 5,9%, но президент РФ Владимир Путин отметил, что пенсии должны быть выше инфляции и нужна индексация на 8,6%.