Деньги 30 июня 2023, 09:44 Маткапитал доведут почти до миллиона рублей Депутат Буцкая: маткапитал в России приблизится к 1 млн рублей в 2026 году Freepik

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За счет индексации на уровень инфляции в 2026 году сумму маткапитала увеличат почти до миллиона рублей. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила Ura.ru, что в будущем программу могут изменить.

«К 2026 году размер материнского капитала может приблизиться к миллиону. В 2025 году уже за второго ребенка будет положено 864,1 тысячи рублей», — сказала она.

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По словам депутата, точная сумма зависит от уровня инфляции в ближайшие годы. В 2022 году выплату решили индексировать, опираясь на рост общего уровня цен.

Татьяна Буцкая рассчитывает, что после 2026 года программу продлят. Она сказала, что на разных площадках начали обсуждать ее изменение, чтобы эффективней использовать маткапитал для повышения рождаемости. По словам депутата, более 80% получателей направили деньги на улучшение жилищных условий.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить семьям переводить маткапитал на банковский вклад сроком на пять лет.