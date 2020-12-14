Материнский капитал предложили направить на образование родителей

Свое предложение Маркс аргументировала тем, что рождаемость в России снижается, поэтому для повышения мотивации граждан выполнения национального проекта «Демография» нужно использовать все доступные инструменты.

Основными причинами отказа от заведения детей становятся отсутствие достаточной материальной базы и необходимость найти высокооплачиваемую работу. В этой связи институт просит рассмотреть возможность использовать средства материнского капитала на последипломное образование и повышение квалификации родителей.

Это предложение уже нашло поддержку у депутата от «Единой России» Виктора Зубарева. Он заявил, что намерен отправить в Минтруд письмо в поддержку этой инициативы и разработать соответствующий законопроект.

Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов заявил, что он относится к такому предложению двойственно. Он отметил, что дополнительные средства на повышение образования родителей — это хорошо, но так нарушается сам смысл материнского капитала.

Он пояснил, что в России сегодня все могут получить образование за счет государства. Если человек окажется безработным, то он может встать на биржу труда, где ему предложат бесплатные курсы переквалификации или найдут новое место.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что предложения о расширении применения материнского капитала пока не получили.

Начиная с 2021 года материнский капитал начнут индексировать ежегодно. В этом году сумма выплат увеличилась впервые за последние пять лет. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Она напомнила, что в этом году за первого ребенка родители могут получить 466 617 рублей. Семьи, где родился второй и последующий ребенок, получат 616 617 рублей.

Со следующего года будет проводиться индексация и доплаты к материнскому капиталу за второго, третьего и последующих детей, которые родились после 1 января 2020 года, при условии, что первый малыш появился не ранее 2020 года. Размер такой доплаты с 2021 года вырастет на 5550 рублей и составит 155 500 рублей. В результате максимальная сумма сертификата на материнский капитал достигнет 639 432 рубля.