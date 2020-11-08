Материнский капитал начнут ежегодно индексировать с 2021 года. В 2020 году его увеличили впервые за последние пять лет — его размер вырос более чем на 13 тысяч рублей.

Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства». Ее слова процитировало РИА «Новости».

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — отметила она.

Баталина напомнила, что сейчас за первого ребенка полагается выплата в размере 466 617 рублей. Семья, у которой родился второй и последующий ребенок, получит 616 617 рублей. С 1 января маткапитал вырастет на 3,7%, то есть 483 882 рубля, если он был получен до 2020 года или в 2020 году, но на первого ребенка.

Со следующего года будет проводиться индексация и доплаты к материнскому капиталу за второго, третьего и последующих детей, которые родились после 1 января 2020 года, при условии, что первый малыш появился не ранее 2020 года. Размер такой доплаты с 2021 года вырастет на 5550 рублей и составит 155 500 рублей. В результате максимальная сумма сертификата на материнский капитал достигнет 639 432 рубля.

При этом право на индексацию материнского капитала получат и те семьи, которые уже частично им воспользовались. С 1 января 2021 года остаток суммы проиндексируют на 3,7%. В Минтруде отметили, что для выплат маткапитала в 2021 году выделили 443,3 миллиарда рублей из бюджета. За все время действия программы сертификаты получили более 10 миллионов семей. Из них использовали свыше восьми миллионов.