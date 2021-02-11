Mastercard начнет принимать платежи в криптовалюте

Американская финансовая корпорация Mastercard уже в этом году планирует начать осуществлять операции с несколькими криптовалютами в рамках принадлежащей компании одноименной международной платежной системы. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодаран.

«Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать [операции] с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

В пресс-службе отметили, что компания планирует тщательно выбирать криптовалюты, операции с которыми будут проводиться. Тем не менее Дамодаран подчеркнул, что Mastercard будет поддерживать не все существующие на сегодняшний день криптовалюты. Однако он не уточнил, о каких конкретно цифровых валютах идет речь.

В начале декабря карты Mastercard и Visa запретили использовать на Pornhub. Это произошло после расследования, которое подтвердило «нарушение стандартов» платежной системы, запрещающие незаконный контент.