Деньги 26 декабря 2023, 14:23 Маркетплейсы заставят продавать технику российского производства «Коммерсант»: правительство обяжет маркетплейсы продавать российскую электронику РИА «Новости»

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В России предложили обязать магазины выделять часть полок под отечественную электронику и бытовую технику. Минпромторг обещал распространить квоту только на ту продукцию, которую произведут в достаточном объеме. Об этом сообщил «Коммерсант».

Несколько источников издания подтвердили, что правительство начало обсуждать обязательную продажу отечественной техники в российских онлайн- и офлайн-магазинах. По их информации, некоторые маркетплейсы уже начали заключать соглашения с российскими производителями. Участники рынка не исключили, что появятся требования к минимальной доле «импортозамещающего» ассортимента.

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Представитель Минпромторга уточнил, что конкретный перечень таких товаров еще не утвердили. По плану в квоту включат продукцию, которую произведут в России в достаточном объеме. В сети «М.Видео-Эльдорадо» уточнили, что пока местные марки широко представили в категории крупной бытовой техники среднего и базового ценового сегмента, например холодильников.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов предложил создавать специальные разделы на маркетплейсах или фильтрацию по стране-производителю. Он заявил, что покупателю не понравится, если в первых строчках выдачи окажутся товары, предписанные законом, а не те, что он искал.

Ранее в России запрещали госзакупки зарубежных ноутбуков и микросхем. Покупателей медтехники и другой электроники обязали отдавать предпочтение поставщикам отечественного оборудования.