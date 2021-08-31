Власти РФ запретили госзакупки иностранных ноутбуков и микросхем

Российское правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки ряда видов импортной продукции, рассказали в министерстве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», — привело агентство фрагмент сообщения.

Госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний» в отношении остальной электроники и медицинской техники. Как пояснило министерство, это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

В этом случае под ограничения попадают охранно-пожарные сигнализации, коммуникационное оборудование, звуковая аппаратура, навигационная и измерительная аппаратура, мониторы, томографы, эндоскопические комплексы, рентген-аппараты, электрокардиографы и другая электроника.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, ведомство намерено и в дальнейшем усложнять доступ иностранной электроники в тех сферах, где есть российские аналоги.

Компания iRU совместно с Baikal Electronics начала серийный выпуск компьютеров на отечественном процессоре Baikal-M. Разноплановые гаджеты будут работать на операционной системе Astra Linux Special Edition. В модельный ряд войдут персональные компьютеры «Опал» в двух форм-факторах — SFF (Small Form Factor) и MT (Microtower), моноблоки «Агат» с предустановленным пакетом программ, в том числе и отечественной операционной системой, редакторов «Мой Офис», браузера и другого ПО из реестра Минкомсвязи.