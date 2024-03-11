Деньги 11 марта 2024, 10:26 «Мангазея Плюс» выкупила российские активы Polymetal Polymetal продала свои российские активы по добыче золота РИА «Новости»

Читать 360tv в

Компания Polymetal International plc завершила сделку по продаже российских активов, которые выкупила «Мангазея Плюс». 100% акций перешли к покупателю, сообщила пресс-служба Polymetal.

Сделку одобрили акционеры. Ее закрыли 7 марта 2024 года. По словам гендиректора Polymetal Сергея Черкашина, состав активов, а также принципы управления и стратегия компания меняться не будут.

Реклама

«Я уверен в долгосрочной позитивной динамике объемов производства и запасов», — добавил топ-менеджер.

«Полиметалл» — добывающая компания с головным офисом в Санкт-Петербурге. Ее приоритетным направлением считается добыча золота, серебра и других металлов в Карелии.

В феврале FT писала, что Danone решила избавиться от своих российских активов. Их может выкупить компания «Вамин».