Деньги 17 января 2024, 18:25 Экономике России предсказали рост выше японской Решетников: экономика России в ближайшие годы может обогнать японскую РИА «Новости»

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Россия в ближайшие три-четыре года сможет обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. Об этом в ходе совещания правительства заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова привело РИА «Новости».

По данным Всемирного банка за 2022 год, Россия находилась на пятом месте рейтинга. Лидерство принадлежало Китаю, также в тройку вошли США и Индия. Япония занимала четвертое место.

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«Перед нами экономика Японии, у нас не такой с ними большой разрыв». — сказал Решетников.

Сейчас экономика Японии растет менее 1%, если Россия сохранит рост более 2%, то в среднесрочной перспективе может обогнать ближайшего конкурента, добавил министр.

По итогам 2023 года уровень инфляции составил 7,4%. В Кремле рассчитывают, что Центробанк и профильные ведомства смогут снизить этот показатель.