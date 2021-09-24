Малый бизнес в России получит новый налоговый режим

Федеральная налоговая служба разработала новый режим налогообложения малого бизнеса. Документ об этом появился в распоряжении «Ведомостей».

Новыми правилами предусмотрено освобождение самих владельцев малого бизнеса, а также их сотрудников, от некоторой нагрузки. Речь идет о взносах на страхование: пенсионное, социальное и медицинское. В то же время, сам процент налогов предполагается повысить.

Для компаний, которые выбрали режим УСН «Доходы», процент налога планируют повысить с шести до восьми процентов. Для тех бизнесменов, которые предпочли режим «Доходы минус расходы» — введут налог в двадцать процентов от прибыли, он повысится с текущих пятнадцати процентов. При этом сумма налога к уплате будет уменьшена на величину торгового сбора, который действует в конкретном регионе России.

В Госдуме назвали способы для россиян не платить налог при продаже автомобиля. Владелец машины может не подавать декларацию о продаже, если с момента приобретения транспортного средства прошло уже три года и более. При условии, что сохранились все чеки и другие документы о покупке машины, можно вернуть налоговый вычет даже тогда, когда три года с момента покупки еще не прошли.