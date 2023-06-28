Деньги 28 июня 2023, 19:50 Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми в России увеличат Соцфонд анонсировал увеличение размера больничных и пособий по уходу за детьми в 2024 году РИА «Новости»

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В 2024 году повысится максимальный размер пособий по больничным и по уходу за детьми возрастом до полутора лет, заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. В ходе выступления в Госдуме 28 июня он заявил, что изменения произойдут из-за того, что после объединения ПФР и ФСС россиян страховали с учетом порогового взноса.

«Это влечет увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком — по нашим расчетам, на 49% в следующем году», — рассказал Сергей Чирков членам комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

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В пресс-службе организации отметили, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком в следующем году составит более 49 тысяч рублей, а в 2025-м превысит 66 тысяч. Эта выплата составляет 40% от среднего заработка родителей, уточнили в Соцфонде.

Ранее в Минтруда рассказывали о максимальных выплатах родителям по уходу за детьми в 2023 году. В министерстве сообщали, что пособия не превысят сумму 33 282 рубля в месяц.