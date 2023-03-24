Эксклюзив 24 марта 2023, 17:48 «Магазины не продаются». Представитель Leroy Merlin заявила о продолжении работы компании в России Представитель Leroy Merlin опровергла планы о продаже магазинов в России Викимедиа

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Компания Leroy Merlin не продает магазины в России, сеть продолжает работу в обычном режиме, рассказала «360» руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова. По ее словам, организация сохраняет все рабочие места и ассортимент товаров.

«Речи ни о какой продаже не идет, никакие магазины не продаются. Что было на самом деле: сегодня наша управляющая компания во Франции Adeo объявила о намерении, подчеркиваю — о намерении передачи управления „Леруа Мерлен Россия“ локальному менеджменту. Это не принятое решение, это лишь намерение», — подчеркнула Лола Сатторова.

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Она добавила, что сейчас в 65 городах России работают 111 гипермаркетов. Планируемые изменения никак не скажутся на сотрудниках и клиентах.

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«Даже если будет принято решение, магазины в любом случае будут работать и все рабочие места будут сохранены. Это ключевой момент», — уточнила Сатторова.

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал «Российской газете», что Leroy Merlin не просто продолжит работу в стране, но и откроет новые магазины. Он подтвердил, что власти находятся в постоянном контакте с руководством компании.

Ранее стало известно о возможной продаже гипермаркетов сети. Контроль над ними могут передать местным предпринимателям.