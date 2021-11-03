Лук, морковь и яблоки подешевели в России

В соответствии с данным индекса потребительских цен Росстата за последнюю неделю октября в России незначительно выросла стоимость огурцов, помидоров и картофеля. Продолжилось снижение цен на лук, морковь и яблоки.

Статистическое ведомство опубликовало данные о том, что плодоовощная продукция в целом подорожала на 1,7%. Выросла стоимость картофеля (1,42%), белокочанной капусты (0,1%), огурцов (9,66%), помидоров (5,27%). Репчатый лук подешевел на 0,63%, морковь — на 0,33%, яблоки — на 0,49%.

В январе–ноябре картофель подорожал на 50,33%, капуста — на 86,18%, лук — на 18,91%, морковь — на 30,44%, помидоры — на 3,07%. С начала года подешевели огурцы (18,77%) и яблоки (4,97%).

С 26 октября по 1 ноября увеличилась стоимость полукопченой и варено-копченой колбасы (на 0,8%), печенья (на 0,7%) и сливочного масла (на 0,6%).

На 0,4% выросла цена на говядину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания. На 0,4% подорожали маргарин и шоколадные конфеты. Молоко и жирный творог — на 0,3%.

По мнению представителя Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирины Нагайцевой, перед Новым годом подорожают только скоропортящиеся продукты. Это свежие овощи и зелень. Мясо в канун праздника вряд ли заметно вырастет в цене.