Россиянам рассказали об изменениях цен на продукты перед Новым годом

Цены на долгоиграющие продукты в канун праздника расти не будут, поэтому ими можно не закупаться заранее, а вот скоропортящиеся товары могут подорожать. Своими прогнозами представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева поделилась с радио Sputnik.

«В преддверии новогодних праздников поставщики и сети, как правило, зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются к концу декабря. Кроме того, все основные условия контрактов к этому времени сформированы и изменениям не подлежат, особенно если речь идет о продукции с длительными сроками хранения. Более того, в последние годы, и этот не станет исключением, многие продукты для новогоднего стола реализуются по скидкам и акциям», — заверила она.

Однако Нагайцева предположила, что низкие цены будут не на все товары, самые ходовые из тех, что хранятся недолго, скорее всего, подорожают.

«Период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень, ведь продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже», — объяснила специалист.

По ее догадкам, не коснется сильное завышение цен на мясо, потому что оно не столь популярно зимой, как в более теплые сезоны, когда люди любят выбираться на шашлыки.