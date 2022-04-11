«Люди этого не заметят». Каковы риски дефолта по российским евробондам

Дефолт у россиян ассоциируется с 1998 годом, когда рухнуло большое количество частных банков, а курс доллара резко вырос с шести до 30 рублей. Но сегодня заявление западных стран о возможности объявления дефолта по российским еврооблигациям совершенно другая. Об этом «360» заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев.

Он пояснил, что в 1998 году дефолт произошел по внутреннему долгу, когда власти России не смогли обслуживать государственные краткосрочные облигации (ГКО), в которые купили большое количество частных российских банков.

«Сейчас совершенно другая ситуация. Держателями еврооблигаций являются некоторые российские банки и просто состоятельные россияне. Поэтому кое-какие потери будут, но большинство россиян этого не заметит. Это никак не скажется на валютном курсе, на рынке акций», — заявил Разуваев.

Экономист пояснил, что есть риск банкротства какого-то частного банка, но его клиентам опасаться не стоит, так как сейчас есть система страхования вкладов. Кроме того, кредитную организацию поддержат Минфин и Центробанк.

Еврооблигации, по которым Россия выплачивает дивиденды, относятся к внешнему долгу. Но если соотнести его размер с ВВП, оставшимися международными резервами и бюджетом страны, то Россия остается очень надежным заемщиком в отличие от США. Как пояснил Разуваев, внешний долг Вашингтона на сегодняшний день составляет более 30 триллионов долларов. Как власти страны начнут его обслуживать в условиях повышения ставки пока непонятно.

«Просто рейтинги выставляются тоже американскими агентствами. У финансистов всего мира прошито, что американские бонды самые надежные. Но Россия самый надежный заемщик. Поэтому китайцы правы, когда говорят, что давайте создавать рейтинговые агентства, которые будут не американскими и будут исходить из экономики», — пояснил экономист.

Об угрозе дефолта России по евробондам заявил министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что в связи с заморозкой активов страны в странах Евросоюза и США оплатить свои обязательства в валюте страна не может. Поэтому последний раз оплату провели в рублях. Министр пояснил, что в случае объявления дефолта, российские власти обратятся в международные суды.

«Мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», — заявил Силуанов.

Министр добавил, что в этом году Россия не намерена брать займы на внутреннем или внешнем рынке, поскольку обслуживание такого долга стало бы «космическим».