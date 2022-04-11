Силуанов предупредил Запад о последствиях объявления дефолта

Если Запад объявит России дефолт по неисполнению обязательств по евробондам, страна будет обращаться в суды. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Известия».

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», — сказал Силуанов.

Он также сообщил, что Россия в 2022 году не намерена выходить на внутренний или внешний рынки заимствований. По мнению министра, «это бессмысленно», поскольку стоимость таких заимствований стала бы «космической».

Силуанов подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости занимать на рынках.

«Мы изменили бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и не нефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних», — пояснил он.

Ранее Силуанов заявил, что Россия расценивает заморозку своих резервов за границей как кражу.