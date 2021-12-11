Литр бензина подорожает после Нового года на 12-15 копеек

В 2022 году стоимость топлива в среднем может вырасти на 12-15 копеек за литр. Цены поднимутся из-за повышения с 1 января ставок акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо пятого экологического класса.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал о постновогоднем подорожании топлива агентству «Прайм», сославшись на среднемесячную динамику розничной цены.

Показатель позволяет предположить, что подорожание составит 12-15 копеек за литр. Рост необязательно будет в январе: ситуация зависит от мировых цен на нефтепродукты и курса рубля. Если указанные факторы изменятся мало, то «нетбэки» вырастут из-за повышения налогов и изменения демпфера.

«Рост „нетбэков“ приведет к росту стоимости оптовых партий», — заметил Баженов, пояснив, что после увеличение стоимости уйдет в розницу.