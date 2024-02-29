Деньги 29 февраля 2024, 08:02 Лидеры G7 начали искать способ использования замороженных российских активов Минфин Японии: G7 ищет способ использования замороженных активов РФ для Украины РИА «Новости»

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Лидеры стран G7 продолжают обсуждать способы использования замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом заявил Jiji глава Минфина Японии Масато Канда после министерской встречи в Бразилии.

«Обсуждения продолжаются внутри G7. Хотя я и воздержусь от комментирования деталей, у нас внутри нет конфликта», — пояснил Канда.

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По его словам, этот процесс должен проходить на законных основаниях. При этом в «Большой семерке» рассматривают различные варианты, подчеркнул министр. США все еще настаивают на конфискации российских активов, подытожил он.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала начать переговоры об использовании прибыли с замороженных активов РФ на закупку военной техники для ВСУ. По мнению европейской чиновницы, ЕС также должен укрепить свои оборонные возможности и уделить внимание разработкам новых вооружений.