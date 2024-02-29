29 февраля 2024, 08:02
Лидеры G7 начали искать способ использования замороженных российских активов
Минфин Японии: G7 ищет способ использования замороженных активов РФ для Украины
Лидеры стран G7 продолжают обсуждать способы использования замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом заявил Jiji глава Минфина Японии Масато Канда после министерской встречи в Бразилии.
«Обсуждения продолжаются внутри G7. Хотя я и воздержусь от комментирования деталей, у нас внутри нет конфликта», — пояснил Канда.
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По его словам, этот процесс должен проходить на законных основаниях. При этом в «Большой семерке» рассматривают различные варианты, подчеркнул министр. США все еще настаивают на конфискации российских активов, подытожил он.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала начать переговоры об использовании прибыли с замороженных активов РФ на закупку военной техники для ВСУ. По мнению европейской чиновницы, ЕС также должен укрепить свои оборонные возможности и уделить внимание разработкам новых вооружений.
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