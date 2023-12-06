Деньги 06 декабря 2023, 09:13 Льготы для бизнеса разработают на фоне роста ключевой ставки в России Минэкономики продумает льготы для бизнеса из-за роста ключевой ставки РИА «Новости»

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В России хотят создать систему хеджирования процентных рисков для бизнеса на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанка. Минэкономразвития уже готовит подобный механизм. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, участвующих в обсуждениях.

Минэкономразвития планирует компенсировать компаниям разницу между установленной ключевой ставкой, которая сейчас зафиксировалась на уровне 15%, и неким «определенным государством базовым уровнем».

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При сложившейся непростой бюджетной ситуации источником финансирования льготы могут сделать прибыль банковского сектора. По прогнозам, она достигнет трех триллионов рублей по итогам 2023 года.

Как отметил собеседник агентства, подобная идея появилась после обращения некоторых компаний, у которых имеются кредиты с плавающими ставками. По данным еще одного источника, проект пока существует на уровне идеи.

Центробанк повысил ключевую ставку с 7% сразу до 15%. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил решения регулятора по увеличению показателя с битвой при Ватерлоо. По его словам, ЦБ не смог стабилизировать темпы роста цен в России, поэтому в скором времени ключевую ставку могут снова поднять.