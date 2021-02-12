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    12 февраля 2021, 16:21

    Льготную ипотеку предложили оставить лишь в некоторых регионах России

    Анастасия Калинина

    В регионах должна остаться льготная ипотека, также необходимы программы для молодых семей. Об этом сообщила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции.

    Льготную ипотеку предложили оставить лишь в некоторых регионах России

    «Льготная ипотека была очень эффективным инструментом во время острой фазы кризиса. Но со временем, в силу того что предложение не успевало за спросом, у нас это вылилось в повышение цен», — сказала она.

    Набиуллина также отметила, что цены на жилье в стране вряд ли снизятся после окончания программы по льготной ипотеке, но рост замедлится. При этом эффект от сокращения ставки к январю этого года был «съеден» возросшими ценами на жилье.

    «Поэтому программу надо постепенно сворачивать. Может быть оставить для тех регионах, где недостаточно предложения жилья, либо спрос населения не восстановился», — отметила глава ЦБ.

    Но льготные предложения по ипотеке, по ее мнению, должны оставаться. Особенно в регионах, где это необходимо. Она также отметила, что также с помощью разных программ нужно поддерживать молодые семьи.

    Глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, но прекратить ее действие в тех регионах, где отмечается наиболее высокий рост цен на жилье.