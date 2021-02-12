Льготную ипотеку предложили оставить лишь в некоторых регионах России

В регионах должна остаться льготная ипотека, также необходимы программы для молодых семей. Об этом сообщила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции.

«Льготная ипотека была очень эффективным инструментом во время острой фазы кризиса. Но со временем, в силу того что предложение не успевало за спросом, у нас это вылилось в повышение цен», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что цены на жилье в стране вряд ли снизятся после окончания программы по льготной ипотеке, но рост замедлится. При этом эффект от сокращения ставки к январю этого года был «съеден» возросшими ценами на жилье.

«Поэтому программу надо постепенно сворачивать. Может быть оставить для тех регионах, где недостаточно предложения жилья, либо спрос населения не восстановился», — отметила глава ЦБ.

Но льготные предложения по ипотеке, по ее мнению, должны оставаться. Особенно в регионах, где это необходимо. Она также отметила, что также с помощью разных программ нужно поддерживать молодые семьи.

Глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, но прекратить ее действие в тех регионах, где отмечается наиболее высокий рост цен на жилье.