Названо условие для продления льготной ипотеки

Глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, но прекратить ее действие в тех регионах, где отмечается наиболее высокий рост цен на жилье. Мутко сообщил об этом в интервью РБК.

Мутко заявил, что для продления программы льготной ипотеки, которая будет действовать до 1 июля 2021 года, в нее нужно внести изменения. Однако рост цен на жилье в некоторых регионах, где он превышает 19%, нивелирует эффект от этой программы для покупателя. Поэтому в регионах с высоким ростом цен ее действие нужно прекратить, ведь от такой ситуации выиграют только застройщики и банки, объяснил глава «Дом.РФ».

«Если кто-то перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать», — заявил он.

По мнению Мутко, льготную программу ипотеки на первичном рынке нужно сохранить в тех регионах РФ, где есть неудовлетворенный спрос и нет такого роста цен. И если в тех субъектах, где резко подорожало жилье, прекратить ее действие, тогда застройщики сами начнут снижать цены, сказал он.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее в январе сообщила о рассмотрении в кабмине возможности распространения действия ипотечных кредитов на деревянные дома.