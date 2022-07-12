Lego уйдет из России, но вернется параллельным импортом
Lego официально уйдет из России, но вернется параллельным импортом
Датский производитель конструктора Lego уйдет из России. Вслед за ним закроются фирменные магазины, так как компания расторгнет контракт с Inventive Retail Group. Десятки сотрудников московского подразделения уже сократили, сообщил сайт Inc.
«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок», — объявил гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев.
По домам отправится наибольшая часть штата московского офиса, 70 сотрудников уже сократили с выплатой выходного пособия. Кроме того, Lego расторгнет контракт с Inventive Retail Group — компанией, которой принадлежит 81 магазин бренда. Она же руководила фирменными точками продаж Apple, Samsung и Nike.
Однако это не означает, что конструктор больше не будут продавать в России. Торговая сеть не сможет использовать имя, в том числе русский вариант, однако Lego уже включили в список товаров для параллельного импорта и смогут поставлять без согласия правообладателя.