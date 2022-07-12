Lego уйдет из России, но вернется параллельным импортом

Датский производитель конструктора Lego уйдет из России. Вслед за ним закроются фирменные магазины, так как компания расторгнет контракт с Inventive Retail Group. Десятки сотрудников московского подразделения уже сократили, сообщил сайт Inc.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок», — объявил гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев.

По домам отправится наибольшая часть штата московского офиса, 70 сотрудников уже сократили с выплатой выходного пособия. Кроме того, Lego расторгнет контракт с Inventive Retail Group — компанией, которой принадлежит 81 магазин бренда. Она же руководила фирменными точками продаж Apple, Samsung и Nike.

Однако это не означает, что конструктор больше не будут продавать в России. Торговая сеть не сможет использовать имя, в том числе русский вариант, однако Lego уже включили в список товаров для параллельного импорта и смогут поставлять без согласия правообладателя.