Квартиры в российских новостройках подорожали за год почти на четверть

Росстат определили среднюю цену квадратного метра в новостройках России. Во втором квартале 2021 года она составила 89 тысяч рублей, увеличившись за год на 21%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

На вторичном рынке жилья цены во втором квартале текущего года достигли 70,8 тысячи рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе отметили, что самые дорогие квартиры первичного рынка находятся в Северо-Западном округе — 140 тысяч рублей за квадратный метр и Центральном округе — 108,5 тысячи рублей. Самые дешевые, по данным Росстата, расположены на Северном Кавказе — 41,3 тысячи рублей за квадратный метр.

Самая высокая цена за квадратный метр в новостройке была обнаружен в Москве — 277,4 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — 166,2 тысячи рублей, Московской области — 122,3 тысячи. Самая низкая стоимость — в Кабардино-Балкарии — 31,6 тысяч рублей, Дагестане — 34,5 тысячи рублей и Северной Осетии — 40,8 тысячи рублей. Самые дорогие вторички тоже находятся в Москве и Санкт-Петербурге, но и еще и в Сахалинской области, Приморском крае.