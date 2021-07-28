Подмосковье обогнало Москву по росту цен на недвижимость

Инфраструктура в Подмосковье становится лучше, строятся комфортные дома и удобные дороги. Как подытожило РБК, из-за этого в области растут цены на жилье.

Транспортная доступность в Московской области становится все более удобной для жителей. Строятся скоростные диаметры и новые дороги. Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, вводят новые электрички.

Кроме того, регион начинают осваивать крупные застройщики. Раньше рынок жилья в Подмосковье состоял из достаточно ветхих домов и квартир. Теперь же в регионе начали строить полноценные новые жилые комплексы. В них развитая инфраструктура, доступность магазинов и детских садов, современные планировки квартир.

Все эти позитивные факторы приводят к тому, что интерес покупателей к жилью в Московской области растет. Соответственно, растут и цены на недвижимость. Только за один год стоимость «вторички» возросла на 37,1%. В среднем она теперь составляет 5,9 миллионов рублей.

За год стоимость вторичной недвижимости в Московской области выросла на 37,1%, достигнув 5,9 млн рублей. В Москве темпы роста цен оказались ниже.

1 августа станут известны победители конкурса среди тех, кто уже поставил прививку от коронавируса. Между ними разыгрывается однокомнатная квартира в Подмосковье с хорошей локацией. Заявку на участие в розыгрыше подали уже более 50 тысяч человек.