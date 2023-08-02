02 августа 2023, 13:35
Курсы евро и доллара обновили максимум
Мосбиржа: 2 августа курс евро превысил 102 рубля, доллар — 93 рубля
Курс евро во время валютных торгов на Мосбирже превысил 102 рубля. Такой показатель в последний раз фиксировали 20 июля 2023 года, следует из данных торгов.
Курс евро, по информации на 12:05, поднялся на 0,87%. Европейская валюта стоила 102,06 рубля. Уже к 12:20 за нее давали 101,96 рубля. По последним данным, евро вновь прибавил и торгуется на уровне 102,35 рубля.
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Доллар прибавил сначала 0,58% и стоил 92,86 рубля, потом повысился до 93,36. Это произошло впервые с 6 июля 2023 года.
Рост показал и юань — за него дают 12,98 рубля.
Накануне Банк России озвучил официальные курсы валют на 2 августа. Курс евро составлял 100,69 рубля, доллара — 91,77 рубля, китайской валюты — 12,78 рубля.
Старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел высказал мнение, что рубль может укрепиться при положительном сальдо торгового баланса России.
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