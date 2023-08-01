Деньги 01 августа 2023, 22:54 Центробанк установил официальные курсы валют на 2 августа

Читать 360tv в

Центральный Банк России установил официальные курсы валют на 2 августа. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальные данные регулятора.

Официальный курс доллара составил 91,7755 рубля. Евро же опустился до отметки в 100,6988 рубля. За юань придется отдать 12,7855 рубля.

Реклама

Старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел заявил, что помочь курсу рубля может положительное сальдо торгового баланса страны.

«Приток валютной выручки, поступающей в казну вследствие повышенного экспорта к импорту (например, по товарам, сальдо в июне составило 6,4 миллиарда долларов), — весомый фактор для укрепления курса», — отметил специалист.