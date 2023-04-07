Деньги 07 апреля 2023, 02:46 Курсам доллара и евро предрекли рост Финансовый аналитик Антонов сообщил, что критическое ослабление рубля не ожидается Unsplash

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Доллар сейчас остается в комфортном для Минфина и Минэкономразвития ценовом диапазоне — между 76 и 82 рублями. Об этом «Известиям» сообщил экономический аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт пояснил, что в ближайшем будущем доллар может достичь 83,5 рубля, евро — 92,6 рубля, а следующие показатели будут 94 рубля и 100 рублей соответственно. Все зависит исключительно от действий Центробанка, добавил он.

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Антонов рассказал, что регулятор использовал все доступные меры для стабилизации обменного курса в 2022 году. Например, в феврале ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых, ужесточил валютный контроль, временно закрыл фондовую биржу, ввел запрет на наличное снятие иностранной валюты. Центробанк при необходимости восстановит необходимый курс рубля, отметил специалист.

«Сильный рубль — это хорошая история. Укрепить позиции рубля также могли бы: запрет на вывод капитала западными компаниями, установление валютного коридора 70–80 рублей за доллар», — сказал аналитик.

Ранее обозреватель Брайан Патрик Болджер сообщил, что западные страны «ускорили собственную кончину», введя санкции против российских энергоносителей и золота. Он отметил, что за последние полгода рубль только укрепился, в отличие от доллара.