Деньги 06 апреля 2023, 02:42 Антироссийские санкции «ускорили гибель» Запада The National Interest: желание Запада сжечь рубль привело к его укреплению Unsplash

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Антироссийские санкции обернулись против западных стран и укрепили курс рубля, позволив регулировать цены на золото. Об этом сообщил обозреватель The National Interest Брайан Патрик Болджер.

«По сути, стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <…> Мы отдаляемся от западного мира», — подчеркнул Болджер.

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Он добавил, что РФ и КНР теперь могут самостоятельно контролировать цены на золото и нефть, а валюты, основанные на ресурсах, привели к экономическому прорыву.

Тем временем Запад «ускорил собственную кончину», введя санкции против российских энергоносителей и золота. За последние шесть месяцев рубль укрепился по отношению к доллару, а решение Москвы продавать нефть и золото в российской валюте стало «двойным ударом», отметил обозреватель.

Банковский кризис в западных странах также демонстрирует слабость фиатной системы, поскольку валюты не подкреплены товарами, в то время как евразийский блок готовится использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металла.

Ранее Китай решил использовать юань как оружие против доллара. Бразилия стала одним из новых стратегических партнеров.