Россиянам рассказали, чего ждать от падения курса доллара

Вероятное падение доллара в 2021 году приведет к укреплению рубля, а рост цен на продукты прекратится. С другой стороны, нельзя исключать уменьшение выручки от экспорта.

Эксперты указали сайту Ura.Ru на двойственное значение падения американской национальной валюты для России. Директор научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Плеханова Вячеслав Бобков заметил, что тенденция может оказаться неплохой.

«Если доллар падает, то, наоборот, рубль становится более весомым и, по идее, цены не должны расти», — заметил он. По мнению специалиста, одной из причин укрепления рубля может оказаться востребованность российских нефти и угля в мире.

Директор института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин напомнил, что при таком исходе событий экспортная выручка в долларах «принесет меньше рублей в экономику». Соответственно, меньше доходов будет и у бюджета. Что касается закупки импортного оборудования, то оно, наоборот, станет дешевле.

Повышение курса рубля и понижение общего уровня цен возможно только теоретически, заметил директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Всему виной — серьезные санкции. Эксперт предположил, что ценовой скачок нефти окажется временным явлением, а «зеленая экономика» начнет побеждать. В таком случае следует опасаться девальвации и повышения цен.