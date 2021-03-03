Экономист спрогнозировал падение доллара до 65 рублей в этом году

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с РИА ФАН спрогнозировал падение доллара до 65 рублей уже в нынешнем году. По его словам, 2021 год будет хорошим для российского рынка акций.

Как отметил эксперт, на российском рынке дивидендная доходность в 4–6% является нормальной, но есть бумаги с доходностью 10–13%. При этом в США ставки нулевые, а в Европе — отрицательные. Разуваев добавил, что сейчас началась покупка дивидендных историй.

Зарубежным инвестиционным фондам, чтобы приобрести акции российских компаний на Московской бирже, сперва надо купить рубль. Специалист уверен, что в текущем году доллар будет стоить по 65–67 рублей.

По данным Московской биржи, курс доллара на 11:10 по московскому времени составил 73,46 рубля, евро — 88,84.