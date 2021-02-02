Эксперты рассказали, куда лучше не вкладывать сбережения

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рекомендовал не вкладывать деньги в криптовалюты. Он уточнил, что биткоин уже на пике и в дальнейшем стоит ожидать его обрушения.

Директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артем Тузов также предостерег от инвестиций в проекты, у которых есть признаки финансовой пирамиды. Обычно они обещают большую прибыль в короткие сроки. Это должно вызвать опасения, пояснил эксперт.

«Например, обычные консервативные инструменты дают 8–10% годовых, а мошенническая схема может обещать 30–80%. При этом деньги участникам выплачивают за счет новых вкладчиков. Инвесторам активно советуют приглашать друзей, брать кредиты в банке», — рассказал Тузов.

Деев добавил, что сейчас довольно выгодно вкладывать деньги в серебро. Он рассказал, что рост золота замедлился, а вот серебро в 2021 году должно прибавить еще 30%.

«Также имеет смысл сохранять рублевые накопления, переводя их в доллары и евро, создавая мультивалютную корзину», — рассказал эксперт.