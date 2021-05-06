Курс валют: рубль подешевел

Рубль подешевел относительно доллара и подорожал относительно евро. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на одну копейку и составил 74,87 рубля.

Курс евро понизился понизился на пять копеек и составил 89,83 рубля.

В 2021 году ВВП России вырастет на 3%, что станет максимальным показателем с 2012 года. Это усредненный прогноз экспертов. В опросе издания приняли участие несколько крупных банков. Мнение главных игроков — Сбербанка и Альфа-банка — в статье не представлено.

Максимальный рост ВВП ожидают аналитики ВТБ — до 3,7%, минимальный — в банке «Открытие» и Совкомбанке (2,8%).