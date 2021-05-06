Эксперты предсказали России максимальный рост экономики с 2012 года

В 2021 году ВВП России вырастет на 3%, что станет максимальным показателем с 2012 года. Это усредненный прогноз экспертов, опрошенных «Известиями».

В опросе издания приняли участие несколько крупных банков. Мнение главных игроков — Сбербанка и Альфа-банка — в статье не представлено.

Максимальный рост ВВП ожидают аналитики ВТБ — до 3,7%, минимальный — в банке «Открытие» и Совкомбанке (2,8%).

За 2020 год российская экономика сократилась на 3%, что стало самым существенным падением с 2009 года. Тогда ВВП уменьшился на 7,8% из-за мирового финансового кризиса.

По прогнозу Центробанка, за 2021 год экономика вырастет на 3–4%. В Минэкономразвития ожидают роста на 2,9%. В министерстве рассчитывают, что инфляция по итогам года составит 4,3%, а доллар будет стоить 73,3 рубля. К концу года курс снизится до 71-72 рублей за доллар, прогнозируют в Минэкономразвития.

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил, что ВВП вырастет за счет снижения числа заболевших коронавирусом, а также подъема цен на нефть, роста потребления и инвестиций.