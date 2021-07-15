Курс валют на 15 июля: рубль снизился к доллару и евро

Назван курс валют на 15 июля. Рубль подешевел относительно доллара и евро. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара поднялся на 10 копеек и составил 74,17 рубля. Курс евро повысился на восемь копеек — до 87,75 рубля. Ранее экономист ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что осенью курс доллара США может установиться на уровне 70 рублей. Экономист напомнил, что в июле российские власти полностью отказались от доллара на балансе Фонда национального благосостояния.