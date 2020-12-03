Курс валют: доллар упал до 75 рублей

Курс евро составил примерно 91 рубль.

Лидером среди валют в 2020 году стала шведская крона. Она за 11 месяцев года выросла на 9% по отношению к доллару. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин агентству Прайм.

Аналитик призвал не торопиться бежать в обменники, чтобы сдать доллары и поменять их на рубли или другую валюту, потому что тренды постоянно меняются.

«Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона. [Ее рост] объясняется тем, что в Швеции не были введены жесткие противовирусные ограничения», — объяснил эксперт.

Китайская валюта резко прибавила в цене в ноябре. Импульс в 2% по отношению к доллару юаню придали новость о предварительной победе Джо Байдена на президентских выборах в США, который может, если не закончить, то хотя бы приостановить торговую войну США с Китаем.

С начала 2020 года юань подрос к доллару на 6%.