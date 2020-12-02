Названы валюты выгоднее доллара в данный момент

Аналитик призвал не торопиться бежать в обменники, чтобы сдать доллары и поменять их на рубли или другую валюту, потому что тренды постоянно меняются.

«Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона. [Ее рост] объясняется тем, что в Швеции не были введены жесткие противовирусные ограничения», — объяснил эксперт.

Китайская валюта резко прибавила в цене в ноябре. Импульс в 2% по отношению к доллару юаню придали новость о предварительной победе Джо Байдена на президентских выборах в США, который может, если не закончить, то хотя бы приостановить торговую войну США с Китаем.

С начала 2020 года юань подрос к доллару на 6%.

Также эксперт сообщил, что сейчас наблюдается спрос на рисковые активы, потому что инвесторы ждут начала массовой вакцинации от коронавируса, которое вот-вот произойдет. Это должно подбодрить экономику.