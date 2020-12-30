Курс евро превысил 92 рубля на Мосбирже впервые с 23 декабря

Курс евро в ходе валютных торгов на бирже поднялся на 1,55% к закрытию предыдущей сессии и достигал 92,08 рубля, об этом свидетельствуют данные площадки на 17:03 по московскому времени.

Днем после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. В обед курс европейской валюты снизился на 16 копеек и составил 90,51 рубля. Американский доллар подешевел на 28 копеек и составил 73,76 рубля. Вероятно, причиной укрепления рубля стала новость о приближающейся вакцинации населения от коронавируса.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов спрогнозировал стабильное состояние рубля после Нового года. Также есть вероятность, что российская валюта немного укрепится. По словам эксперта, в январе приходят новые иностранные портфельные инвестиции. Приток валюты обеспечит укрепление рубля.