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    30 декабря 2020, 15:48

    Экономист сделал прогноз по состоянию рубля после Нового года

    Полина Петрова

    Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов сделал прогноз, каким будет состояние рубля после Нового года, сообщило радио Sputnik.
    Экономист сделал прогноз по состоянию рубля после Нового года

    По информации РИА «Новости», аналитики инвестиционных компаний ожидают в первом месяце будущего года небольшое снижение нашего рынка акций по основным фондовым индексам и стабилизации рубля. Эксперты считают, что курс доллара составит 73,6 рубля, а евро будет стоить 90,2 рубля.

    Как думает Абрамов, отечественная валюта после новогодних праздников будет стабильной.

    «Мне кажется, что рубль в январе будет достаточно стабильным. Даже, может быть, немного укрепится. Поскольку, как правило, в январе приходят новые иностранные портфельные инвестиции — разные фонды начинают свой год с того, что заводят деньги на развивающиеся рынки», — уточнил эксперт.

    Специалист пояснил, что приток валюты обеспечит укрепление рубля. Также немного поднимется стоимость нефти, так как США в настоящий момент принимают новую программу поддержки во время пандемии коронавируса. Это оказывает влияние на рост оптимизма по восстановлению экономики, и в результате цены повышаются.