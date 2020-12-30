Экономист сделал прогноз по состоянию рубля после Нового года

По информации РИА «Новости», аналитики инвестиционных компаний ожидают в первом месяце будущего года небольшое снижение нашего рынка акций по основным фондовым индексам и стабилизации рубля. Эксперты считают, что курс доллара составит 73,6 рубля, а евро будет стоить 90,2 рубля.

Как думает Абрамов, отечественная валюта после новогодних праздников будет стабильной.

«Мне кажется, что рубль в январе будет достаточно стабильным. Даже, может быть, немного укрепится. Поскольку, как правило, в январе приходят новые иностранные портфельные инвестиции — разные фонды начинают свой год с того, что заводят деньги на развивающиеся рынки», — уточнил эксперт.

Специалист пояснил, что приток валюты обеспечит укрепление рубля. Также немного поднимется стоимость нефти, так как США в настоящий момент принимают новую программу поддержки во время пандемии коронавируса. Это оказывает влияние на рост оптимизма по восстановлению экономики, и в результате цены повышаются.