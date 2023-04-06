Деньги 06 апреля 2023, 20:57 Силуанов спрогнозировал укрепление курса рубля Глава Минфина Силуанов: рост цен на российские энергоносители приведет к укреплению рубля РИА «Новости»

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Курс рубля будет укрепляться, так как вместе с ростом цен на энергоносители будет увеличиваться и приток валюты в РФ. Такое заявление сделала в министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, — соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — сказал министр.

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Глава Минфина также объяснил, почему в последнее время происходят резкие скачки доллара. Силуанов отметил, что Центральный банк не ставит границ в вопросе роста национальной валюты, а изменения происходят либо из-за роста импорта, либо из-за сокращения экспортной выручки.

«У нас курс плавающий, поэтому изменения курса связаны с притоком и оттоком валюты в нашу страну <…> Это показатель изменения торгового баланса — это закономерно», — подчеркнул Силуанов.

Сегодня курс доллара впервые с середины апреля прошлого года превысил отметку в 80 рублей. Европейская валюта поднялась до 87,5.