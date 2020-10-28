Курс евро подскочил выше 92 рублей

Он поднялся по отношению к рублю на 0,8%. В свою очередь, доллар подорожал на 1,43% и теперь стоит 78 рублей. Официальный курс Центробанка на 28 октября подрос: евро стоит 91,26 рубля, доллар — 77,55 рубля.

«Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,01 рубля, составив 83,722 рубля», — написало РИА «Новости».

Еще несколько дней назад европейская валюта стоила меньше 90 рублей, а доллар — до 76 рублей.

Стоимость нефти снизилась на 3,2%, и составила 40,29 доллара за баррель Brent. Индекс РТС утром в четверг опускался ниже психологической отметки 1100 пунктов, а рублевый индекс Мосбиржи — до 2711, уточнило агентство.

Американские фондовые фьючерсы и западноевропейские биржевые индексы тоже показали падение. Эксперты связали эти тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией.