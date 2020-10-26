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    26 октября 2020, 17:53

    Курс евро упал ниже 90 рублей впервые за месяц

    Борис Ломакин

    Курс евро впервые за месяц упал ниже 90 рублей, о чем говорят данные Московской биржи. В последний раз валюта стоила дешевле 25 сентября.
    Курс евро упал ниже 90 рублей впервые за месяц

    Курс евро на торгах 26 октября упал более чем на 40 копеек по состоянию на 17:40 по московскому времени и составил 89,98 рубля. говорится на сайте биржи. В последний раз евро стоил дешевле 90 рублей более месяца назад — 25 сентября.

    При этом курс доллара в понедельник снизился до 76,16 рубля.

    В пятницу Центробанк решил начать дополнительную продажу валюты — на 1,1 миллиарда рублей до конца 2020 года. Аналитики «Альфа-банка» считают, что эта мера может успокоить инвесторов, хотя по объемам продажи не очень велики, передает сайт «Вести.Ru».

    Возврат курса к своей нормальной стоимости может быть остановлен один фактором — выборами президента США 3 ноября. Так как кандидаты идут почти вровень друг с другом, то это позволит им опротестовать результаты в суде. Это приведет к обвалу на рынках, считает основатель фонда Mobius Capital Partners Марк Мобиус.