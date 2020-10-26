Курс евро упал ниже 90 рублей впервые за месяц

Курс евро впервые за месяц упал ниже 90 рублей, о чем говорят данные Московской биржи. В последний раз валюта стоила дешевле 25 сентября.

Курс евро на торгах 26 октября упал более чем на 40 копеек по состоянию на 17:40 по московскому времени и составил 89,98 рубля. говорится на сайте биржи. В последний раз евро стоил дешевле 90 рублей более месяца назад — 25 сентября.

При этом курс доллара в понедельник снизился до 76,16 рубля.

В пятницу Центробанк решил начать дополнительную продажу валюты — на 1,1 миллиарда рублей до конца 2020 года. Аналитики «Альфа-банка» считают, что эта мера может успокоить инвесторов, хотя по объемам продажи не очень велики, передает сайт «Вести.Ru».

Возврат курса к своей нормальной стоимости может быть остановлен один фактором — выборами президента США 3 ноября. Так как кандидаты идут почти вровень друг с другом, то это позволит им опротестовать результаты в суде. Это приведет к обвалу на рынках, считает основатель фонда Mobius Capital Partners Марк Мобиус.