Курс евро поднялся выше 93 рублей и обновил рекорд января 2016 года

Курс валют продолжает расти на фоне дешевеющей нефти. Евро стал стоить более 93 рублей, достигнув максимальной отметки с января 2016 года.

По данным Московской биржи на 10:14 по московскому времени, курс евро вырос до отметки в 93,07 рубля. В последний раз валюта стоила так дорого в январе 2016 года. Курс доллара утром 29 сентября составил 79,74 рубля, увеличившись на 66 копеек.

Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,55% и составил 2943,24 пункта. В свою очередь, долларовый индекс РТС достиг 1163,1 пункта, опустившись на 0,32%. Подешевела и нефть марки Brent. Стоимость уменьшилась на 0,84%, остановившись на отметке 42,51 доллара за баррель.

Ранее эксперты объяснили газете «Известия» причины подорожания иностранной валюты. По их словам, рубль не сможет укрепить свои позиции до конца года. Ослабление национальной валюты произошло из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, ожидания новых санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального и Белоруссии. Кроме того, уже в ноябре в США состоятся президентские выборы, а сейчас Армения и Азербайджан развернули военные действия в Нагорном Карабахе.