Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за 10 дней
На открытии торгов Мосбиржи курс евро перевалил за отметку в 90 рублей. Единая валюта стран ЕС подорожала на 53 копейки. Один евро расчетами «на завтра» стоил 90,38 рубля. Это максимум с 12 января.
Доллар подорожал на 48 копеек — до 74,32 рубля.
Рубль ослабел по отношению к бивалютной корзине на фоне общего снижения рисковых настроений на мировых рынках и падения цен на нефть. Черное золото марки Brent подешевело на 1,2% — до 55,45 доллара за баррель.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что россиянам наиболее выгодно покупать валюту на Московской бирже через брокерский счет. Так доллары и евро можно приобретать по текущему биржевому курсу, на основе которого формируется курс во всей финансовой системе России.
Бахтин отметил, что в банках разница между курсами покупки и продажи валюты обычно достигает одного-двух рублей, а во время повышенных курсовых колебаний — четырех-пяти рублей и выше.