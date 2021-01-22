Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за 10 дней

Доллар подорожал на 48 копеек — до 74,32 рубля.

Рубль ослабел по отношению к бивалютной корзине на фоне общего снижения рисковых настроений на мировых рынках и падения цен на нефть. Черное золото марки Brent подешевело на 1,2% — до 55,45 доллара за баррель.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что россиянам наиболее выгодно покупать валюту на Московской бирже через брокерский счет. Так доллары и евро можно приобретать по текущему биржевому курсу, на основе которого формируется курс во всей финансовой системе России.

Бахтин отметил, что в банках разница между курсами покупки и продажи валюты обычно достигает одного-двух рублей, а во время повышенных курсовых колебаний — четырех-пяти рублей и выше.