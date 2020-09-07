Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей. В последний раз он достигал такого значения в феврале 2016 года.

По данным Московской биржи, рубль продолжает падать из-за дешевеющей нефти. По состоянию на 13:10 по московскому времени курс доллара расчетами «завтра» вырос на 73 копейки до 76,16 рубля. Курс евро увеличился на 79 копеек до 90,02 рубля.

Ранее 7 сентября доллар уже поднимался до 76,17 рубля — последний раз он столько стоил 22 апреля 2020 года. Евро поднимался до 90,10 рубля, обновив максимум с 12 февраля 2016 года.

Стоимость нефти марки Brent падает на 1,8% и сейчас составляет 41,9 доллара за баррель. Она подешевела из-за того, что появилась информация о решении государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизить цены на все сорта нефти. Это предложение будет действовать для покупателей из Азии и США в октябре.

Ранее эксперты посчитали, что крепкий евро не выгоден для экономики Евросоюза, потому что мешает расти экспортному потенциал европейских стран. Кроме того, он может затормозить рост инфляции, что приведет к ухудшению состояния экономики.